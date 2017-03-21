Министерство обороны РФ 30 августа показало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции. Противотанковые и артиллерийские подразделения ВДВ уничтожают позиции противника. Расчеты противотанковых комплексов «Корнет» уничтожили бронированную технику ВСУ, готовившуюся к наступлению в лесопосадке. Артиллерийские расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» на расстоянии до 28 км уничтожили позиции артиллерии ВСУ и пехоту противника в укрытии.
В Еврейской АО увековечат память защищавших Донбасс героев
К главе Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну с просьбой увековечить память военнослужащих-защитников ДНР и ЛНР — старшины Сергея Зозуленко и матроса Алексея Чернадчука — обратились жители посёлка Бира Облученского района. Память о погибших героях должна жить вечно, написал губернатор 30 августа своём телеграм-канале.