Брюссель, 2 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Правозащитники и независимые средства массовой информации в России нуждаются в большей поддержке, особенно на фоне «усиления» российскими властями мер «жёсткого подавления в отношении гражданского общества, защитников прав человека и независимых СМИ» в стране. Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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На это политик указала в ответе на письмо финского евродепутата Хенны Вирккунен, которая обвинила российскую поисковую систему «Яндекс» в содействии «распространению пропаганды» и обратилась к Еврокомиссии с призывом ввести санкции против компании, сообщает RT.

«Европейский союз, как основной спонсор гражданского общества в России, активно поддерживает борьбу с дезинформацией, в том числе оказывая поддержку независимым русскоязычным журналистам и СМИ», — подчеркнула Юрова.

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Она напомнила об уже принятых ограничительных мерах в отношении руководства компании, а также ряда российских СМИ, включая телеканал RT, и добавила, что ограничительные меры ЕС постоянно пересматриваются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Вашингтоне, комментируя публикацию на сайте Госдепа США, направленную против руководителя Russia Today Маргариты Симоньян, призвало Соединённые Штаты прекратить пропагандистские кампании, направленные против российских СМИ. Дипломаты также призвали американские власти не забывать о провозглашенном Западом принципе свободы мнений и их выражения.