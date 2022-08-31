Канберра, 31 августа, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Западные СМИ давно превратились в пропагандистскую помойку, но иногда там можно встретить и правдивые материалы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил публицист Игорь Друзь.

Рупор пропаганды

«В западных СМИ порой проскальзывают довольно объективные материалы, однако в целом они выдают волну бешеной пропагандистской лжи, которая давно превзошла худшие образцы самых идеологизированных тоталитарных режимов в человеческой истории», — заявил публицист.

По мнению Друзя, чередование объективных материалов с откровенно пропагандистскими — тоже является манипуляцией со стороны СМИ.

«Это принцип Геббельса: давать порой правдивую информацию, чтобы потом с еще большим успехом распространять ложь» — заключил публицист.

Напомним, что ранее в австралийском издании The Independent появилась статья, автор которой призвал киевский режим смириться с потерей Донбасса и Крыма.