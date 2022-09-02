Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Соединенным Штатам следует прекратить пропагандистские компании, направленные против российских СМИ. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне, опубликованном в официальном канале в Telegram.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломаты прокомментировали публикацию на сайте Госдепа США, направленную против руководителя Russia Today Маргариты Симоньян. В посольстве считают, что этот материал был специально создан для очернения работы российских журналистов, освещающих события для иностранцев.

«То, что этим занялся госдеп — проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы. В США от свободы слова осталась лишь красивая обертка», — отметили дипломаты.

В связи с этим посольство России в США призвало американские власти не забывать о провозглашенном Западом принципе свободы мнений и их выражения. Также дипломаты указали, что подобные попытки очернения не принесут Вашингтону желаемого результата.