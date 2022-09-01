Москва, 1 сентября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. «Безответственная» критика НАТО российско-китайского партнерства в Арктике демонстрирует усилия альянса по сохранению менталитета времен холодной войны. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, сообщает Sputnik News.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«НАТО безответственно заявило, что сотрудничество между Россией и Китаем бросает вызов системе ценностей и интересам альянса, что в очередной раз разоблачает усилия НАТО по экспорту менталитета времен холодной войны и воссозданию блоковой конфронтации», — подчеркнул Чжао.

По его словам, альянс должен немедленно отказаться от «опасного мышления», которое вызывает замешательство в мире. Кроме того, Чжао добавил, что Китай уважает суверенитет арктических государств, а также их суверенные права и юрисдикцию в регионе, придерживаясь принципов международного права.

Ранее, 25 августа, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал обзорную статью в канадской газете The Globe and Mail, где осветил предстоящий визит в Канаду. В ходе визита в страну и встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо они обсудили безопасность Арктики, российское присутствие на Крайнем Севере и специальную военную операцию на территории б. УССР.

«Пекин и Москва усилили свое реальное сотрудничество в Арктике. Это лишь часть их углубленного стратегического партнерства, которое является вызовом нашим ценностям и интересам. Наш ответ — сильное присутствие в регионе», — сказал генсек НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, попытки НАТО наращивать свою активность в Арктической зоне воспринимаются Россией как поползновение на её сферу жизненных интересов. Об этом 29 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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