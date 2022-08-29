Москва, , 13:17 — REGNUM Попытки НАТО наращивать свою активность в Арктической зоне воспринимаются Россией как поползновение на её сферу жизненных интересов. Об этом 29 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Арктика — это зона нашей экономической деятельности, хозяйственной деятельности, деятельности по обеспечению безопасности России. Собственно, сфера наших жизненных интересов», — заявил Песков.

«Взаимодействие с другим странами, тем более с КНР, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны. И не представляет и не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения. Поэтому такие заявления мы воспринимаем как выражение намерения по противостоянию России и российским интересам в Арктике. Россия будет обеспечивать свои интересы надёжным, необходимым образом», — указал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил газете Welt am Sonntag о том, что НАТО необходимо усилить свою роль в Арктике с учётом активизации политики России и Китая в этом регионе.

«НАТО необходимо наращивать свое присутствие в Арктике», — указал он.