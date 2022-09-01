Москва, 1 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Береговая охрана США выразила готовность взаимодействовать с Россией в поисково-спасательных операциях и ликвидации аварийных разливов нефти, несмотря на обострение отношений. Об этом сообщил коммандер Береговой охраны СШАГрегори Херш в ходе круглого стола «Транспортно-транзитный потенциал Арктики», который прошёл с участием информационного агентстваПортНьюс.

David McSpadden Корабль береговой охраны США

«Работники Береговой охраны США готовы прийти на помощь российским рыбакам <…> Налажена соответствующая система, и это делается оперативно и без санкций вышестоящего начальства. Поисково-спасательные работы, ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, спасение при бедствии — это сотрудничество развивалось очень успешно в предыдущие годы и может продолжаться», — отметил лейтенант-коммандер Береговой охраны США.

Ранее Politico сообщало, что президента СШАДжо Байден планирует учредить новую должность посла по особым поручениям, ориентированную на Арктический регион.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Совфеде с иронией восприняли новость о планах властей США учредить новую должность посла по особым поручениям, ориентированную на Арктический регион.

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