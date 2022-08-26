Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Поскольку изменение климата нагревает Арктику, а Россия и Китай выдвигают свои претензии, регион оказался втянутым в геополитику. На этом фоне президента США Джо Байден планирует учредить новую должность посла по особым поручениям, ориентированную на Арктический регион. Об этом сообщает Politico.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время в США есть должность «координатора по Арктике». В заявлении Госдепартамента говорится, что план состоит в том, чтобы «повысить» роль координатора до должности посла. Решение было принято на фоне необычайно напряженных отношений между Вашингтоном и Москвой», — пишет Politico.

Задачами нового посла станет «взаимодействие с коллегами из арктических и неарктических стран, работа с коренными народами и тесное сотрудничество с местными органами власти и правительствами племён, предприятия, институтами, некоммерческими организациями, другими федеральными правительственными учреждениями и Конгрессом США».

Ранее этим летом арктический портфель был временно передан советнику Госдепартамента Дереку Шолле.

Должность будет утверждена сенатом, имя назовут в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Канаду для встречи с премьер-министром Джастином Трюдо, где они обсудят вопросы безопасности Арктики, российского присутствия на Крайнем Севере и специальную военную операцию на территории б. УССР.

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