Москва, 31 августа 2022, 21:11 — REGNUM В Совфеде с иронией восприняли новость о планах властей США учредить новую должность посла по особым поручениям, ориентированную на Арктический регион.
«Отличная идея. Один только вопрос, куда будет направлен запрос на получение агремана и кому назначенный посол в Арктике будет вручать верительные грамоты? Никак первому попавшемуся белому медведю», — отметил в своем телеграм-канале сенатор Владимир Джабаров.
Как сообщало ИА REGNUM, поскольку изменение климата нагревает Арктику, а Россия и Китай выдвигают свои претензии, регион оказался втянутым в геополитику. На этом фоне президента США Джо Байден планирует учредить новую должность посла по особым поручениям, ориентированную на Арктический регион.
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