Вашингтон, 30 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Американская ExxonMobil, которая владеет 30% в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», уведомила российскую сторону о намерении подать в суд на федеральное правительство России, если ей не позволят выйти из СРП-проекта «Сахалин-1». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Mike Mozart ExxonMobil

«Exxon предпринимает шаги для подачи иска, предполагая, что вопрос вряд ли будет решен к установленному сроку», — заявили изданию источники, знакомых с ситуацией.

При этом отмечается, что точная дата подачи уведомления пока неизвестна. Как пояснил один из собеседников, срок между направлением компанией уведомления о разногласиях и подачей иска может сильно различаться в зависимости от контракта, но часто составляет от 30 до 90 дней.

«Ожидается, что иск будет подан за пределами России, но, по словам юристов, на его рассмотрение в международном арбитражном суде могут уйти годы», — указали источники газеты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта нефтяная компания Exxon Mobil решила выйти из нефтегазового проекта «Сахалин-1» из-за ситуации вокруг бывш. УССР. Тогда было заявлено, что компания начинает процесс прекращения деятельности и разрабатывает шаги по выходу из проекта «Сахалин-1». В ExxonMobil также добавили, что компания не будет инвестировать в новые разработки в России.

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Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. Так, в соответствии с документом до 31 декабря 2022 года запрещается совершение сделок по покупке и продаже долей в компаниях из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, куда включён и проект «Сахалин-1».