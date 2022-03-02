Южно-Сахалинск, , 03:54 — REGNUM ExxonMobil осудила спецоперацию России, поддержала народ Украины и заявила о своём выходе из проекта «Сахалин-1», сообщается на сайте компании.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«ExxonMobil управляет проектом «Сахалин-1» от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта «Сахалин-1», — заявили в компании.

Также оператор не будет вкладывать инвестиции в новые разработки в России.

Как сообщало ИА REGNUM, американская корпорация Apple остановила продажу своих товаров и ограничила работу сервисов в России, в том числе и системы мобильных платежей Apple Pay.