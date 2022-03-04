Москва, 4 марта 2022, 15:18 — REGNUM Ранее американская компания ExxonMobil объявила о выходе из проекта «Сахалин-1». Пока что базовым сценарием является то, что ExxonMobil постепенно передаст свои полномочия прочим акционерам проекта, и он продолжит работу в штатном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, проект «Сахалин-1», о выходе из которого ранее объявила американская компания ExxonMobil, необходим Японии для обеспечения стабильности энергетических поставок, заявил министр экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиуду.
Читайте также: Япония после демарша ExxonMobil заявила о важности «Сахалина-1» для страны