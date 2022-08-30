Берлин, 30 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Германии планируют соединить плавучий СПГ-терминал с наземной станцией вблизи Любмина. Для этого уже к концу текущего года немецкий оператор газотранспортной сети Gascade обещает построить трубопровод длиной несколько сотен метров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

とまりん♪ Терминал СПГ

Уточняется, что линия, строить которую оператор ГТС планирует вместе с партнёрами Nel Gastransport GmbH и Opal Gastransport GmbH & Co. KG, соединит первую плавучую установку для хранения и регазификации СПГ (FSRU) с сушей в рамках СПГ-проекта Deutsche Ostsee.

Отмечается, что сжиженный газ на установке будет преобразовываться в газифицированное состояние. А затем для дальнейшей его транспортировки будет задействована инфраструктура, принимающая газ из «Северного потока» (от станции в Грайфсвальде через газопроводы Opal и Nel) и «Северного потока — 2» (газопровод Eugal).

«Таким образом, мы поддерживаем усилия правительства и желание общества диверсифицировать источники поставок как можно скорее», — пояснил управляющий директор Gascade и Nel Кристоф вон дем Буше.

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Как отметил управляющий директор Opal Gastransport Андреас Вендлер, уже предстоящей зимой компания сможет внести свой вклад в поддержание энергобезопасности Германии и Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Германии исключило запуск газопровода «Северный поток — 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа в стране.

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