Потсдам, Германия, , 13:01 — REGNUM В Германии к середине 2023 года будет создано достаточно инфраструктуры для обеспечения газом, заявил 12 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Потсдам.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

По его словам, в Германии будут построены по северо-германскому побережью терминалы СПГ, а также с большой скоростью будут построены трубопроводы, чтобы импортировать газ «не только из Норвегии, Нидерландов и западно-европейских портов в Нидерландах, Бельгии и Франции, но и по трубопроводу из Британии».

«Мы пытаемся увеличить те мощности, которые уже созданы, чтобы когда-либо в течение следующего года мы имели достаточно инфраструктуры, чтобы, пусть, возможно, и по более высоким ценам, обеспечить поставки», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент тюрингского Управления по защите конституции Штефан Крамер заявил, что энергетический кризис, который разогнал инфляцию и существенно отразился на уровне жизни жителей Германии, может стать причиной для беспорядков в стране этой осенью.

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