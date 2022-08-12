Потсдам, Германия, 12 августа 2022, 13:01 — REGNUM В Германии к середине 2023 года будет создано достаточно инфраструктуры для обеспечения газом, заявил 12 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Потсдам.
По его словам, в Германии будут построены по северо-германскому побережью терминалы СПГ, а также с большой скоростью будут построены трубопроводы, чтобы импортировать газ «не только из Норвегии, Нидерландов и западно-европейских портов в Нидерландах, Бельгии и Франции, но и по трубопроводу из Британии».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент тюрингского Управления по защите конституции Штефан Крамер заявил, что энергетический кризис, который разогнал инфляцию и существенно отразился на уровне жизни жителей Германии, может стать причиной для беспорядков в стране этой осенью.
Читайте также: Из-за падения уровня жизни Германии грозит «зима ярости»