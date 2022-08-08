Берлин, 8 августа 2022, 14:40 — REGNUM Правительство Германии исключает запуск газопровода «Северный поток — 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа в стране, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Хебештрайт добавил, что власти ФРГ приняли ряд мер для улучшения ситуации, в том числе по строительству терминалов для приема СПГ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» следует запустить, ведь он уже достроен.
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