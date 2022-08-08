Берлин, , 14:40 — REGNUM Правительство Германии исключает запуск газопровода «Северный поток — 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа в стране, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Северный поток - 2» ПАО «Газпром»

«Я говорю: да, оно (правительство ФРГ) исключает это. Ясно, что нас ждут сложные месяцы, что сокращение поставок газа из России в Германию для всех нас является вызовом», — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Хебештрайт добавил, что власти ФРГ приняли ряд мер для улучшения ситуации, в том числе по строительству терминалов для приема СПГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» следует запустить, ведь он уже достроен.

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