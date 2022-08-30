Москва, 30 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Отряд кораблей Северного флота прошёл пролив Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач и вошел в Карское море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru БПК «Адмирал Левченко»

Были задействованы экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», большого десантного корабля «Александр Отраковский» и большого морского танкера «Сергей Осипов».

Накануне в акватории Баренцева моря корабли Северного флота провели тактическое учение по разрешению кризисных ситуаций в районе морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» совместно с силами Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району и службой безопасности ООО «Газпром Нефть-Шельф». По сценарию, противником была захвачена платформа, а персонал подал сигнал кораблю Северного флота, которых находился поблизости.

В учении был задействован вертолёт Ка-27. На самой платформе были отработаны совместные действия по пресечению нападения незаконных вооруженных формирований.

Ранее отряд боевых кораблей Северного флота провёл учения по защите арктических островов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что малый противолодочный корабль «МПК-82» Тихоокеанского флота (ТОФ) провёл учение по уничтожению подводной лодки условного противника противолодочным оружием.

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