Москва, , 13:23 — REGNUM Малый противолодочный корабль «МПК-82» Тихоокеанского флота (ТОФ) провёл учение по уничтожению подводной лодки условного противника противолодочным оружием. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Малый противолодочный корабль «МПК-82» Тихоокеанского флота Mil.ru

«МПК-82» отработал противолодочные задачи с выполнением учебно-боевых упражнений в акватории морского полигона. Поиск условного противника осуществлялся малым противолодочным кораблём совместно с вертолётом Ка-27ПЛ и противолодочным самолётом Ил-38 морской авиации ТОФ. Кроме того, личный состав «МПК-82» выполнил стрельбу учебными торпедами, а также применил реактивные глубинные бомбы.

Роль условного противника выполнила одна из подводных лодок Тихоокеанского флота.

Отметим, что малый противолодочный корабль «МПК-82» предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника в прибрежных районах. Судно было заложено 20 апреля 1989 года, а 2 октября 1991 года был поднят военно-морской флаг СССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Балтийском море 26 августа прошли учения палубных противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ авиасоединения морской авиации Балтийского флота (БФ) по поиску, классификации, слежению и уничтожению субмарины условного противника с выполнением практического бомбометания.

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