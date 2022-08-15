Москва, , 11:52 — REGNUM К острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа прибыл отряд боевых кораблей Северного флота (СФ). Военнослужащие СФ отработают защиту арктических островов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Поход кораблей Северного флота Mil.ru

Отряд боевых кораблей Северного флота участвует в арктическом походе под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. В учениях принимают участие экипажи большого десантного корабля «Адмирал Левченко», большого десантного корабля «Александр Отраковский» и расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион».

Военнослужащие уничтожат морской десантный отряд условного противника и отразят средства воздушного нападения на собственные силы.

Отметим, что на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа расположена самая северная военная база Вооружённых сил России — «Арктический трилистник» и аэродром Нагурская.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках плана боевой подготовки ВВС и ПВО Северного флота началась командно-штабная тренировка под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Александра Отрощенко. Учения будут проходить в течение нескольких дней.

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