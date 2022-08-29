Нарьян-Мар, 29 августа, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Речное сообщение с Коми восстановлено, в течение недели все перевозчики планируют вернуться к прежнему расписанию движения. Об этом заявил и. о. руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Николай Соколов, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Юлия Безуглова ИА REGNUM Верховья реки Печоры

«Уровень воды в реке Печоре поднялся до приемлемых отметок. Паромное сообщение фактически восстановлено, деятельность по перевозке осуществляют четыре перевозчика с использованием пяти паромов. В течение недели все перевозчики вернутся к привычному расписанию, — отметил Соколов.

Отмечается, что из-за начала сезона дождей в регионе ухудшения ситуации с обмелением реки Печора не предвидится.

Ранее губернатор Ненецкого АОЮрий Бездудный заявил о том, что в регионе из-за обмеления реки Печора введен режим ЧС. Кроме того, были изменены транспортные схемы в связи с невозможностью осуществления ряда регулярных речных перевозок в труднодоступных населенных пунктах.

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Как сообщало ИА REGNUM, реки Костромской области — Унжа, Ветлуга и Нея обмелели из-за жаркой и сухой погоды, установившейся в регионе.

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