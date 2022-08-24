Кострома, , 14:48 — REGNUM Реки Костромской области — Унжа, Ветлуга и Нея обмелели из-за жаркой и сухой погоды, установившейся в регионе. Об этом сообщает департамент природных ресурсов области.

Река Унжа в Костромской области Наталья Диева

Уровень воды в них снизился в пределах от 1,5 до 2 метров. Это обстоятельство может привести к замору рыбы, но, по словам специалистов, таких явлений в области пока не наблюдалось.

«Сигналов на этот счёт у нас нет. Ситуация с уровнем воды в реках находится на постоянном контроле. Угрожающим считается уровень, когда обмеление рек происходит, например, в пределах водозаборов для подачи воды населению. На данный момент таких ситуаций нет», — пояснил заместитель директора департамента Сергей Бровцев.

По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вторая половина августа в области прошла практически без дождей. Осадки выпали только в Пыщуге, но составили лишь 3% нормы.

Отметим, что жаркая погода способствует не только обмелению рек, но и недостаточному вызреванию зерна, плохому развитию овощных культур, возникновению лесных пожаров и ураганов. Такие явления наблюдались в регионе летом 2021 года, когда максимальная дневная температура воздуха составила 32,5 градуса. Тогда в области месяц тушили самый большой лесной пожар в новейшей истории региона. Точечные последствия сильного ветра, который привёл к порывам ЛЭП, разрушению социальных объектов и жилых домов продолжают устранять до сих пор.

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