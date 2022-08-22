Нарьян-Мар, , 23:33 — REGNUM В Ненецком автономном округе из-за обмеления реки Печора введен режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

Верховья реки Печоры Юлия Безуглова © ИА REGNUM

«Прогноз пока неблагоприятный. Люди возвращаются из отпусков и не могут добраться до Нарьян-Мара. В связи с этим принял решение ввести режим ЧС. Для тех, кто «застрял» в республике Коми, организуем проезд по строящейся дороге Нарьян-Мар — Усинск в сопровождении ГИБДД и спасателей», — сообщил губернатор.

Кроме того, как отметил глава региона, из Сыктывкара будут организованы чартерные рейсы, а также дополнительный рейс из Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, движение паромов по Печоре из республики Коми в Ненецкий автономный округ затруднено из-за обмеления реки с 19 августа.