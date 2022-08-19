Сыктывкар, , 17:02 — REGNUM В Коми изменены транспортные схемы в связи с обмелением реки Печора и невозможностью осуществления ряда регулярных речных перевозок в труднодоступных населенных пунктах. Об этом заявил заместитель министра экономического развития и промышленности республики Владимир Котов, сообщает пресс-служба правительства Коми.

Верховья реки Печоры Юлия Безуглова © ИА REGNUM

Транспортные схемы уже согласованы с перевозчиками и муниципальными образованиями. Вместо речного маршрута Печора — Вуктыл будут организованы перевозки аэровездеходом «Нерпа». Средства на софинансирование маршрута будут поступать из республиканского бюджета. В Усинском районе на 95% софинансируют вертолётное сообщение, которое открыли вместо муниципальных речных перевозок. Помимо этого увеличат провозные мощности на самолетах по маршруту Усть-Цильма — Сыктывкар.

«При необходимости будут приниматься соответствующие решения и разрабатываться новые транспортные схемы и для других населенных пунктов региона, нуждающихся в обеспечении транспортной доступности в связи с обмелением рек», — добавил Владимир Котов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в республике Коми благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» до 2024 года включительно запланировано привести в нормативное состояние 290,5 км региональных дорог, в том числе 29,5 км, входящих в опорную сеть.

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