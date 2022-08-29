Осло, 29 августа, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Норвежская компания по разведке и разработке нефтяных месторождений Aker BP планирует пробурить до 15 разведочных скважин в Баренцевом море в 2023 году. Об этом сообщает Yahoo Finance.

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Кроме того, Aker BP планирует пробурить по крайней мере одну или более скважин вблизи арктического месторождения Вистинг.

Ранее исполнительный директор Aker BP Карл Джонни Херсвик заявил, что из-за неудачных результатов разведки компания не планирует добывать нефть в Баренцевом море, однако сейчас они пересмотрели свою позицию.

По его словам, продолжающийся энергетический кризис в Европе из-за начала специальной военной операции ускорит энергетический переход. Тем не менее экспорт российского газа в Европу может возобновиться, если отношения между Москвой и Западом будут нормализованы.

Отметим, что Норвежское нефтяное управление заявило о том, что нефтяные компании должны увеличить свою разведочную деятельность в отдаленных регионах, таких, как Арктика и Баренцево море, чтобы найти оставшиеся запасы нефти и газа.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр нефти и энергетики НорвегииТерье Осланд заявил о том, что несмотря на кризис, власти не будут снижать стоимость природного газа странам Европейского союза.

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