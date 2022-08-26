Осло, 26 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Нефтяные компании Норвегии должны увеличить свою разведочную деятельность в отдаленных регионах, таких как Арктика и Баренцево море, чтобы найти оставшиеся запасы нефти и газа. Об этом заявило Норвежское нефтяное управление, сообщает Reuters.

ИА REGNUM Газ

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Согласно данным Норвежского нефтяного управления, добычу углеводородов с континентального шельфа Норвегия проводит более 50 лет. На данный момент добыта только половина потенциальных ресурсов, а четверть предполагаемых запасов нефти ещё предстоит найти:

«Большая часть добычи Норвегии сосредоточена в Северном и Норвежском морях, в то время как в самой северной части Баренцева моря открыто лишь несколько месторождений».

По данным ведомства, «чтобы развивать Баренцево море как нефтяную провинцию, компаниям важно продолжать разведку менее известных районов, в то же время буря вблизи существующих месторождений».

По оценкам норвежских специалистов, Баренцево море может содержать 2,4 миллиарда кубометров неразведанных ресурсов. 57% приходится на северную часть, которую ещё не открыли для добычи нефти и где защитники окружающей среды решительно выступают против бурения.

На данный момент шесть компаний, среди которых норвежская Equinor, подали заявки на разведочные работы в Баренцевом море.

«Отсутствие инфраструктуры для экспорта газа в Баренцевом море также привело к тому, что нефтяные компании в основном ищут нефть, а не газ», — пишет Reuters.

Начало специальной военной операции России увеличило спрос на норвежский газ, вернув разработку месторождений в повестку дня.

Ранее в Норвегии заявили о намерении увеличить экспорт природного газа в Евросоюз, подключив к сети платформы для добычи углеводородов на континентальном шельфе.

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Как сообщало ИА REGNUM, биржевая цена на газ в Европе поднялась выше $3100 за тысячу кубометров.

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