Москва, , 22:29 — REGNUM Правительство России выделило 7 млрд рублей из резервного фонда на разработку, производство и внедрение отечественного оборудования для гражданских судов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

Борт судна Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Господдержка позволит подготовить эскизные проекты по 40 типам таких изделий, благодаря чему появится возможность достроить в ближайшие годы более 100 различных судов — торговых, пассажирских, технических и рыбопромысловых. Их общая стоимость составит свыше 500 млрд рублей. Изначально комплектующие для этих судов планировалось приобрести за рубежом, но введенные санкции нарушили кооперационные связи во многих отраслях промышленности, в том числе в кораблестроении», — указано в сообщении.

Работа по созданию, разработке и внедрению отечественного оборудования будет проходить в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности», которые входит в государственную программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

«Важно все средства использовать максимально эффективно. Разработка каждой единицы оборудования обязательно должна завершаться серийным производством с дальнейшим внедрением», — отметил Мишустин.

Ранее Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Московский физико-технический университет (МФТИ) «на полях» международного военно-технического форума «Армия-2022» заключили соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России (91%) поддерживают развитие судостроения в стране и размещение отечественными компаниями заказов на строительство судов исключительно на российских верфях. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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