Москва, , 17:04 — REGNUM Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Московский физико-технический университет (МФТИ) «на полях» международного военно-технического форума «Армия-2022» заключили соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

Военные корабли в Кронштадте Дарья Драй © ИА REGNUM

Подписантамистали заместитель генерального директора ОСК по инновационному и техническому развитию Василий Бойцов и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

«Соглашением предусмотрено установление стратегического партнерства и развитие эффективного сотрудничества сторон, имеющих общую заинтересованность в создании систем накопления электроэнергии и безэкипажного судовождения, а также реализации арктических программ. Одной из тем сотрудничества являются эксперименты по созданию беспилотного паромного сообщения в акватории Севастополя с использованием катера «Пионер-М». ОСК в соглашении выступает в качестве индустриального партнера, а МФТИ — в качестве научно-образовательного центра», — указано в сообщении.

Василий Бойцов отметил, что современное судостроение остро нуждается в новых технических решениях, которые могут снизить риски и экологическую нагрузку, а также повысить эффективность судов. К таким решениям в первую очередь относятся электродвижение и безэкипажное судовождение.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов добавил, что Физтех имеет достаточный технологический потенциал в области разработок беспилотного транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в период с 15 по 21 августа 2022 года проходит международный военно-технический форум «Армия-2022». Форум работает на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области, где Объединенная судостроительная корпорация представила новинки продукции военного и гражданского назначения.

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