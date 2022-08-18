Кабул, , 14:54 — REGNUM Министерство обороны движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что маулави Мехди Муджахид, единственный хазареец-командир движения, был убит пограничниками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границе Афганистана с Ираном. Это утверждение вызвало широкую реакцию.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению информационного агентства «Шафакна», независимые источники и родственники маулави Мехди пока не подтвердили известие о его смерти и никак не отреагировали на это заявление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Радикалы заявили, что маулави Мехди был опознан и убит, когда он хотел пересечь границу в провинции Герат и бежать в Иран. При этом местные источники в провинции Герат сообщили репортеру «Шафакна», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали маулави Мехди в уезде Кохсан, а затем казнили его.

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В этих источниках говорится, что маулави Мехди был арестован солдатами третьего батальона «Камана», а личный состав батальона принадлежат к пуштунскому племени ализай региона Ислам Кала провинции Герат.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали новость об убийстве маулави Мехди, они не предоставили никакой информации о том, как он был убит.

Был ли маулави Мехди убит после ареста?

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о смерти маулави Мехди на ирано-афганской границе, в социальных сетях Афганистана была распространена фотография, на которой видно, что Мехди был арестован двумя талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У граждан Афганистана возник вопрос, не арестовали ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала маулави Мехди, а затем убили его?

Они говорят, что согласно международным законам, убийство пленного является военным преступлением, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили это преступление, убив маулави Мехди после пленения, и они должны быть осуждены международными институтами.

Афганские граждане также задались вопросом о том, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опознали маулави Мехди? Кто сотрудничал с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в его идентификации и указал им его местонахождение?

Ряд афганских пользователей также высказали предположение, что Мехди мог умереть из-за пыток. Они говорят, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили Мехди при переходе границы, не арестовывая его и не подвергая пыткам, то почему они не опубликовали ни одной фотографии его трупа?

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и политика репрессий

После публикации министерством обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) новости об убийстве маулави Мехди, граждане Афганистана в очередной раз столкнулись с политикой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении непуштунов и различных этнических и религиозных групп.

Они говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют «политику подавления» и «уничтожения» в отношении непуштунских этнических групп Афганистана, а любой, кто возражает против их политики, считается «мятежником» и в его отношении издаётся «фетва на убийство».

Ранее международные правозащитные организации и афганские граждане неоднократно протестовали против политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении различных этнических групп в Афганистане. В своём ежегодном отчёте о правах человека в Афганистане Организация Объединённых Наций заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят репрессии в отношении различных этнических и религиозных групп и применяют к ним «произвольные аресты» и «расстрелы».

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также обвиняется в расстреле большого количества мирных жителей шиитов и хазарейцев в уезде Балхаб провинции Сарипуль во время боёв с маулави Мехди Муджахидом. Их также обвиняют в разграблении имущества местного населения и превращении их домов и культовых сооружений в опорные пункты в Балхабе.

Около двух месяцев назад несколько тысяч талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглись с четырёх направлений в уезд Балхаб для подавления сил Мехди Муджахида. В ходе боёв и захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Балхаба тысячи хазарейских шиитов бежали в горы и ущелья, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не позволили им вернуться в свои дома.