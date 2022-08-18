* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:54 — REGNUM Мохаммад Мохаккек, лидер Партии исламского единства народа Афганистана, осудил убийство маулави Мехди Муджахида талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и назвал это военным преступлением. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Преступление Pixabay.com

Мохаккек на своей странице в соцсети заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Мехди, устроив засаду в гератском кишлаке Буньяд в зоне ответственности военной базы «Камана».

Он добавил, что «по данным министерства обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Мехди был несправедливо осуждён полевым судом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и умер смертью мученика».

Мохаккек сообщил, что Мехди направлялся в Иран, чтобы узнать о своей семье, которая бежала туда после нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Балхаб. Он добавил, что «сопротивление не утихнет с мученической смертью Мехди и ему подобных, но семена сопротивления пустят сильные корни».

«Убийство безоружного человека, если он не попал в плен в бою, считается преступлением и с точки зрения ислама, и с точки зрения законов», — также заявил Мохаккек.

По его мнению, маулави Мехди вышел из рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за исключительности и жестокости талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и создал сопротивление «зверствам и злодеяниям» этой группы в районе Балхаб-Джабха.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа министерство обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило, что Мехди Муджахид был убит на границе Афганистана с Ираном. Позже была опубликована его фотографию, на которой видно, что он был схвачен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).