* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:40 — REGNUM Министерство обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило в «Твиттере», что маулави Мехди Муджахид, бывший командир в Балхабе, был убит пограничниками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при попытке выезда из Афганистана. Об этом 17 августа сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним».

Убийство Jo Naylor

«Мехди, лидер повстанцев уезда Балхаб провинции Сарипуль, убит пограничными силами Исламского Эмирата на пограничном пункте провинции Герат, когда он пытался бежать в Иран», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что маулави Мехди после мятежа в Балхабе с несколькими своими сподвижниками бежал в горы, затем с помощью «шпионских и разведывательных сетей» пытался бежать в Иран, но был опознан и «за все его дела его постигла заслуженная кара».

Маулави Мехди Муджахид был единственным хазарейским командиром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После прихода радикалов к власти был назначен начальником разведки провинции Бамиан, но был снят с должности из-за разногласий с руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе, и в вопросе образования девочек.

Затем он поднял мятеж в уезде Балхаб, но потерпел поражение и скрывался в горах.