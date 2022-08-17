Саратов, , 12:01 — REGNUM Возвращать масочный режим в общественных местах и в транспорте Саратовской области пока не планируют. Однако пренебрегать средствами индивидуальной защиты не стоит, заявил 17 августа министр здравоохранения региона Олег Костин.

Маски Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Если человек, особенно с ослабленным здоровьем, находится в местах массового скопления, то вообще в любое время, еще раз говорю, не только с коронавирусом связано, с гриппом и со всем, то сейчас мы уже знаем, что лучше надеть маску, чтобы защитить себя. Маска все равно защищает, и менее часто заболевают. Если у нас будет подъем идти дальше, мы тоже будем это рекомендовать. Пока об обязательности речи нет», — цитирует «Взгляд-инфо» главу облминздрава.

Костин уточнил, что на ближайшем заседании оперативного штаба вопрос о возобновлении масочного режима обсуждаться не будет, а что в перспективе — покажут результаты работы.

Ранее ИА REGNUM передавало, режим ношения защитных масок в общественных местах в российских регионах, в которых недельный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет более 50 человек на 100 тыс. населения, рекомендует вернуть Роспотребнадзор.

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