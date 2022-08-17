Новосибирск, , 05:30 — REGNUM Оперштаб Новосибирской области по борьбе с COVID-19 одобрил рекомендательный масочный режим в общественном транспорте и для сотрудников организаций, работающих с населением. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Маски ИА REGNUM

Заседание оперштаба прошло 16 августа. Его провёл первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

По информации руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону Александра Щербатова, в Новосибирской области «продолжается развёртывание эпидемиологического процесса». За последнюю неделю выявлено более 1199 новых случаев COVID-19. Также растёт число ОРВИ.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил, что в регионе развёрнуто 749 коек для ковид-пациентов. Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, готовится кампания по вакцинации от гриппа.

По итогам заседания оперштаб принял решение рекомендовать населению использоваться маски в общественном транспорте. Также масочный режим рекомендован работникам учреждений, взаимодействующим с людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии (по состоянию на 16 августа) в Новосибирской области выявлено 264 036 носителей коронавируса, выздоровели 256 095 человек, скончался 5701 ковид-пациент.

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