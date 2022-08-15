Улан-Удэ, , 16:22 — REGNUM Власти Бурятии возвращают обязательный масочный режим в общественных местах в связи с ростом заболеваемости ковидом. Об этом сегодня, 15 августа, заявила журналистам заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Елена Кузьмина.

Масочный режим Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Она рассказала, что на заседании штаба по профилактике коронавирусной инфекции была обсуждена складывающаяся эпидемиологическая ситуация в республике и было принято решение вернуть обязательный масочный режим в общественных местах на всей территории Бурятии.

«Необходимо соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, которые связаны со скоплением народа, в первую очередь, при предоставлении государственных услуг, посещении государственных органов исполнительной власти, организаций, <…> при посещении любых видов общественного транспорта», — рассказала Кузьмина.

Она пояснила, что данные меры связаны с тем, что рост заболеваемости ковидом в Бурятии наблюдается на протяжении пяти недель.