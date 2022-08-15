Улан-Удэ, 15 августа 2022, 16:22 — REGNUM Власти Бурятии возвращают обязательный масочный режим в общественных местах в связи с ростом заболеваемости ковидом. Об этом сегодня, 15 августа, заявила журналистам заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Елена Кузьмина.
Она рассказала, что на заседании штаба по профилактике коронавирусной инфекции была обсуждена складывающаяся эпидемиологическая ситуация в республике и было принято решение вернуть обязательный масочный режим в общественных местах на всей территории Бурятии.
Она пояснила, что данные меры связаны с тем, что рост заболеваемости ковидом в Бурятии наблюдается на протяжении пяти недель.