Казань, , 09:04 — REGNUM В Татарии с учетом роста заболеваемости COVID-19 необходимо усилить меры профилактики. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов.

Производство защитных масок для лица в швейном ателье Александр Куликов © ИА REGNUM

Несмотря на ранее принятое решение о приостановлении ограничительных мер, он рекомендовал в трудовых коллективах ввести масочный режим. Жителям региона также следует активизироваться с вакцинацией и не ждать, чтобы эпидемиологическая ситуация не стала еще более напряженной. Важно выработать коллективный иммунитет заранее, считает Минниханов.

«Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы», — сказал глава РТ, подчеркивая, что показатель коллективного иммунитета в регионе низкий.

По данным общероссийского оперативного штаба на 12 августа, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарии снизился до 3,9%.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии отмечают подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. В региональном управлении Роспотребнадзора назвали рост умеренным, а особенностью распространения инфекции в 2022 году является легкое течение.

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