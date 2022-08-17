Москва, 17 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Развитие глобальной экономики без России невозможно, санкции оказались неэффективными, констатировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на 2022 год — падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали, с 12,4% до 4,7%. Вместе с этим в отношении США и государств Евросоюза ситуация обратная: аналитики ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд, указал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экономическая война, развязанная западными странами против России, дала обратный эффект, а президент Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, писала, например, британская газета The Guardian.

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