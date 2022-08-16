Пекин, , 15:18 — REGNUM Всё большее число стран снижает долю американских долларовы в своих резервных активов. Об этом 16 августа пишет китайское издание Global Times.

Рубль и доллар © ИА REGNUM

По данным источника, к такому решению их побуждает то, что США способны захватить активы «любого, кто откажется подчиниться диктату Вашингтона» на фоне того, что после начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины страны Запада во главе с США ввели целый ряд антироссийских санкций.

Также указывается, что еще одним важным фактором для отказа ряда стран от американской валюты является то, что Федеральная резервная система США заботится только о национальных интересах и инвесторов Уолл-стрит, При этом на протяжении последних лет Центробанк США ошибался в своей денежно-кредитной политике и создавал циклические подъемы и спады ликвидности и инфляционные кризисы, такие, как нынешняя инфляция в 8,5%, что наблюдается впервые за 40 лет.

Кроме того, отмечается, что резкое постоянное повышение ставок ФРС США стало неизбежной причиной оттока из развивающихся стран, в результате чего в них часто происходят дефолты по внешним долгам и крах экономики. В числе таких стран из-за ориентированности экономики на американский доллар в течение последних десятилетий оказались Мексика, Аргентина, Таиланд, Южная Корея, Греция, Турция и Шри-Ланка.

Помимо этого, поясняется, что из-за усиления использования доллара в качестве оружия и для санкций в последнее время многие страны мира «очнулись и начали экспериментировать» в торговле с использованием своей валюты и использовать платежные системы кроме SWIFT. При этом с момента мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, который начался в США, всё больше государств хотят отказаться от доллара, однако им пока не удается подорвать его положение в мире.

В то же время, добавляется, что возмущённая беспрецедентными финансовыми и экономическими санкциями Запада Россия заставила «недружественные страны» оплачивать поставки своих энергоносителей в рублях и этим начала контрнаступление против санкций западных и американского доллара. В результате курс российской валюты стабилизировался и действие санкций ослабло.

По мнению авторов публикации, такой «смелый и новаторский» шаг Москвы стал примером дал других стран и, как сообщают СМИ, страны БРИКС намерены расширить торговлю в своих национальных валютах.

Уточняется, что в результате беспрецедентные антироссийские санкции Запада становятся причиной всё большего ослабления американского доллара и грозят привести к более фрагментированной международной валютной системе. В то же время, на данный момент Россия продала все свои гособлигации и её примеру следует всё больше стран в мире.

Также авторы материала назвали меры России против доллароцентричной мировой финансовой системы самыми радикальными среди действий Москвы против санкций, при этом российская сторона также тестирует собственную систему обмена финансовой информацией.

«На самом деле, Вашингтон должен винить в этом только себя», — говорится в статье и добавляется, что политик США в последние годы мешали росту экономики своих конкурентов, так как опасались экономического подъёма Китая и других развивающихся стран. В результате этого другие государства решительным образом избавляются от американского доллара, уходя с американского фондового рынка и, по информации МВФ, в первом квартале 2022 года доля активов в долларах США среди валютных резервов мировых центральных банков снизилась до 58,88%.

При этом указывается, что другие страны на фоне вышесказанного не обязаны принимать устаревшую Бреттон-Вудскую систему и помогать США поддерживать гегемонию доллара и, хотя Вашингтон 70 лет мог из-за этого диктовать условия мировой торговли, теперь «настало время перемен».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, чтооборонный альянс Австралии, Великобритании и США — AUKUS — способен перерасти в военно-политический союз в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).