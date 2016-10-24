Чехия не возобновит поставки российской нефти по «Дружбе»
Поставки нефти из России в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба» восстановлены не будут. Об этом заявила официальный представитель компании Transpetrol, являющейся оператором словацкой части трубопровода, Линда Вашковичова.
В ЛНР наградили медиков из Башкирии
Медицинских работников из Башкирии наградили почетным знаком «От благодарного народа Луганской Народной Республики». Об этом сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что медикам из Башкирии, которые прибыли туда в качестве волонтеров для помощи местным жителям, приходится нелегко из-за неспокойной обстановки.
Аграрии Запорожской области отчитались: уже убрано 90% зерновых культур. Собранный урожай превышает 1 млн тонн. Интересно, а какой будет зима в странах, которые ввели санкции в отношении России?
Все страны — участницы проекта Международной космической станции (МКС), в том числе Россия, подтвердили намерение продолжать работы на орбите после 2024 года. Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сказал, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года. Об этом пишет ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».