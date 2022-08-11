Осло, 11 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В понедельник, 15 августа, состоится неофициальная встреча премьер-министров арктических стран в рамках расширения председательства Норвегии в Совете министров Северных стран. Об этом сообщает норвежское интернет-издательство High North News со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Норвегии.

Александр Горбаруков Йенс Столтенберг

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Премьер-министр НорвегииЙонас Гар Стере проведет неофициальную встречу с коллегами из Дании, Исландии, Финляндии и Швеции. Главной темой встречи станет развитие оборонного сотрудничества Северных стран в связи с вероятным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Другими центральными темами станут защита моря и экология Арктики, включая углубление сотрудничества в области устойчивых и климатически нейтральных энергетических решений.

Помимо этого, 15 августа премьер-министры Северных стран встретятся с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, что министры иностранных дел Финляндии и Швеции 5 июля подписали официальные протоколы о вступлении в НАТО. Это означает, что Швеция и Финляндия теперь официально является «приглашенными членами». Поводом для возможного вступления в альянс стало начало специальной военной операции на Украине.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля 2022 года в качестве ответных мер на недружественные действия североевропейских государств в отношении России правительство РФ приняло решение о прекращении действия меморандумов об учреждении информационных бюро Северного совета министров (ССМ) в Санкт-Петербурге и Калининграде. Не

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Отметим также, что руководители оборонных штабов Канады, Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Соединенных Штатов приняли участие во встрече, чтобы обсудить российскую угрозу в Арктике, а также скоординировать сотрудничество между арктическими государствами и обменяться опытом, извлеченным из текущих операций в северном регионе.

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