Москва, , 14:54 — REGNUM В качестве ответных мер на недружественные действия североевропейских государств в отношении России правительство РФ 12 июля приняло решение о прекращении действия меморандумов об учреждении информационных бюро Северного совета министров (ССМ) в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о прекращении действия меморандумов между Правительством Российской Федерации и Северным Советом Министров (ССМ), в состав которого входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, об учреждении информационных бюро ССМ в Санкт-Петербурге и Калининграде», — говорится в сообщении.

Отметим, что Северный совет — организация для координации работы между парламентами стран Северной Европы. Датой основания совета является 16 марта 1952 года. Меморандум об учреждении информационного бюро Северного совета министров в Санкт-Петербурге действовал с 1997 года, аналогичный документ по Калининграду — с 2005 года.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны — члены Арктического совета решили приостановить свою деятельность в организации из-за ситуации на Украине.

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