Осло, 10 августа, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Руководители оборонных штабов Канады, Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Соединенных Штатов приняли участие во встрече, чтобы обсудить российскую угрозу в Арктике, а также скоординировать сотрудничество между арктическими государствами и обменяться опытом, извлеченным из текущих операций в северном регионе. Встреча прошла во вторник, 9 августа, в Сент-Джонсе (Канада). Об этом сообщает норвежское интернет-издательство High North News.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

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По словам генерала Уэйна Эйра, начальника штаба обороны Канады, Арктика находится на переломном этапе после начала специальной военной операции на Украине. Изменение климата, технологические достижения и экономический фактор стимулируют растущий интерес, активность и конкуренцию в регионе, что делает Арктику всё более стратегически важным регионом, чем когда-либо раньше.

«Мы стали свидетелями мощи нашего арктического соседа на Украине, и мы должны быть бдительными. То, что происходит в Европе и по всему миру, на нашем собственном «заднем дворе», имеет колоссальные последствия», — добавил Эйр.

В заключении начальник штаба обороны Канады отметил, что страны будут продолжать тесное сотрудничество по вопросам безопасности в Арктике и расширят участие в многонациональных арктических учениях. Помимо этого, Эйр напомнил про модернизацию программы NORAD (Североамериканское командование аэрокосмической обороны — прим. ИА REGNUM).

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство обороны Канады намерено вложить свыше 30 миллионов долларов на системы обнаружения и отслеживания военных угроз со стороны России.

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