Оттава, , 17:15 — REGNUM Министерство обороны Канады намерено вложить свыше 30 миллионов долларов на системы обнаружения и отслеживания военных угроз со стороны России. Об этом сообщает американская деловая газета «The Wall Street Journal».

Летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» Минобороны России

Модернизация затронет системы ПВО и ПРО времен холодной войны, расположенных от Аляски до северного Квебека.

Канадские военные аналитики заявляют, что с учётом разработки Россией нового поколения крылатых ракет дальнего действия морского и воздушного базирования, а также гиперзвуковых ракет спутниковая система «NORAD» требует модернизации. Они также утверждают, что угроза северу обострилась после начала специальной военной операции на Украине.

«Обстановка угроз изменилась <…> Это потребовало от нас разработки и развития этой новой главы в континентальной обороне», — заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Правительство Канады также объявило в марте о своем намерении купить 88 американских истребителей F-35 для замены устаревшего парка. Их основная роль будет заключаться в патрулировании крайнего севера Канады.

По словам министра обороны Канады, программа представляет «самую значительную модернизацию почти за четыре десятилетия».

Анесса Кимбалл, профессор политики и эксперт по международным отношениям в Университете Лаваля в Квебеке, сказала, что Канада вложила значительно меньше средств в защиту Арктики по сравнению с США, Россией и другими приарктическими государствами, такими, как Швеция и Финляндия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский генерал, глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования Вооруженных сил (ВС) США (USNORTHCOM) заявил об угрозе нового оружия России для США.

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