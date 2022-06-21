Оттава, 21 июня 2022, 17:15 — REGNUM Министерство обороны Канады намерено вложить свыше 30 миллионов долларов на системы обнаружения и отслеживания военных угроз со стороны России. Об этом сообщает американская деловая газета «The Wall Street Journal».

Летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон»
Летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон»
Минобороны России

Модернизация затронет системы ПВО и ПРО времен холодной войны, расположенных от Аляски до северного Квебека.

Канадские военные аналитики заявляют, что с учётом разработки Россией нового поколения крылатых ракет дальнего действия морского и воздушного базирования, а также гиперзвуковых ракет спутниковая система «NORAD» требует модернизации. Они также утверждают, что угроза северу обострилась после начала специальной военной операции на Украине.

«Обстановка угроз изменилась <…> Это потребовало от нас разработки и развития этой новой главы в континентальной обороне», — заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Правительство Канады также объявило в марте о своем намерении купить 88 американских истребителей F-35 для замены устаревшего парка. Их основная роль будет заключаться в патрулировании крайнего севера Канады.

По словам министра обороны Канады, программа представляет «самую значительную модернизацию почти за четыре десятилетия».

Анесса Кимбалл, профессор политики и эксперт по международным отношениям в Университете Лаваля в Квебеке, сказала, что Канада вложила значительно меньше средств в защиту Арктики по сравнению с США, Россией и другими приарктическими государствами, такими, как Швеция и Финляндия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский генерал, глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования Вооруженных сил (ВС) США (USNORTHCOM) заявил об угрозе нового оружия России для США.

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