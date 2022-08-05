Тайбэй, 5 августа 2022, 14:37 — REGNUM Американцы не ставят целью обрушить свою и китайскую экономики для того, чтобы освободить рынок для своих производителей. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский.
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«Джо Байден собирается отказаться от некоторых ограничений, которые ввёл ещё Дональд Трамп, для того чтобы расширить поток китайских товаров на свой рынок», — заявил эксперт.
Напомним, что на фоне визита Нэнси Пелоси обострились отношения между КНР и США.