Москва, , 22:17 — REGNUM США могут целенаправленно пойти на открытый конфликт с Китаем, чтобы ввести против него масштабные санкции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 августа заявил экономист Василий Колташов.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, это больно ударит по США, но также сильно отразится и на экономике КНР. В итоге Вашингтон сможет избавить американский рынок от китайских товаров, создав таким образом условия для развития собственного производства.

«Возникает ситуация, при которой единственное простое решение при спаде экономике и исчерпании возможности кредитования — это разорвать отношения с Китаем и дать упасть экономике США и Китая, но при этом очистить рынок США от части китайских товаров. В результате американские предприятия получат возможность заместить китайский импорт», — сказал Колташов.

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