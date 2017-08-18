Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возглавила делегацию, которая посетит Тайвань. Отмечается, что делегация состоит, по разным сведениям, от шести до 20 человек. Как ожидается, самолёт с американской делегацией должен прибыть в Тайбэй в 16:00–17:30 мск.

Визит Пелоси вызвал резкий протест со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией. В Пекине заявили, что в случае посещения американской делегацией Тайваня вся ответственность за такой шаг ляжет на США, а Китай примет меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

В соцсетях стали появляться кадры с боевыми единицами КНР в виде систем ПВО и самолётами, несущими дежурство в небе над страной.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.