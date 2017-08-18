2 Августа
 
16:12

Японские СМИ сообщают о вылете восьми истребителей и пяти самолетов-заправщиков ВВС США с баз на территории Японии.

15:50

Захарова назвала США государством-провокатором

Власти Соединенных Штатов наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая, заявила 2 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

15:49

США наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

15:35

Глава МИД Германии Анналена Бербок обещала поддержку Тайваню в случае нападения Китая, пишет издание Spiegel.

15:34

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возглавила делегацию, которая посетит Тайвань. Отмечается, что делегация состоит, по разным сведениям, от шести до 20 человек. Как ожидается, самолёт с американской делегацией должен прибыть в Тайбэй в 16:00–17:30 мск.

Визит Пелоси вызвал резкий протест со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией. В Пекине заявили, что в случае посещения американской делегацией Тайваня вся ответственность за такой шаг ляжет на США, а Китай примет меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

В соцсетях стали появляться кадры с боевыми единицами КНР в виде систем ПВО и самолётами, несущими дежурство в небе над страной.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

15:04

Экономист усомнился в начале санкционной войны из-за Тайваня

Кризис, связанный с возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, едва ли перерастет в полноценную экономическую войну между Китаем и США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил экономист Сергей Хестанов.

По его словам, скорее всего, дело ограничится грозными заявлениями с обеих сторон. Не исключено, что официальный Вашингтон и Пекин «обменяются» санкциями, однако они будут носить скорее косметический характер.