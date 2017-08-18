Японские СМИ сообщают о вылете восьми истребителей и пяти самолетов-заправщиков ВВС США с баз на территории Японии.
Захарова назвала США государством-провокатором
Власти Соединенных Штатов наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая, заявила 2 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
США наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань.
Глава МИД Германии Анналена Бербок обещала поддержку Тайваню в случае нападения Китая, пишет издание Spiegel.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возглавила делегацию, которая посетит Тайвань. Отмечается, что делегация состоит, по разным сведениям, от шести до 20 человек. Как ожидается, самолёт с американской делегацией должен прибыть в Тайбэй в 16:00–17:30 мск.
Визит Пелоси вызвал резкий протест со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией. В Пекине заявили, что в случае посещения американской делегацией Тайваня вся ответственность за такой шаг ляжет на США, а Китай примет меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.
В соцсетях стали появляться кадры с боевыми единицами КНР в виде систем ПВО и самолётами, несущими дежурство в небе над страной.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Экономист усомнился в начале санкционной войны из-за Тайваня
Кризис, связанный с возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, едва ли перерастет в полноценную экономическую войну между Китаем и США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил экономист Сергей Хестанов.
По его словам, скорее всего, дело ограничится грозными заявлениями с обеих сторон. Не исключено, что официальный Вашингтон и Пекин «обменяются» санкциями, однако они будут носить скорее косметический характер.