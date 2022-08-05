Москва, 5 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года. План предполагает запуск проекта «Арктик СПГ-2» в 2023 году, а «Арктик СПГ-1» в 2027 году, говорится в тексте документа.

Arcticspg.ru Проект «Арктик СПГ 2»

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Согласно плану развития Севморпути, прогнозируемый объём грузопотока в первый год работы «Арктик СПГ-2» составит 3,6 млн тонн. Поэтапный ввод объекта к 2025 году увеличит объём поставок до 14,4 млн тонн в год. В 2026 году ожидается увеличение до 21,2 млн тонн СПГ.

Разработка плана развития Северного морского пути — одно из поручений президента Владимира Путина по итогам совещания по вопросу развития Арктической зоны России, состоявшегося в апреле 2022 года.

Отметим, что «Арктик СПГ-2» — проект по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. На конец 2021 года готовность проекта оценивалась в 59%, готовность первой линии — в 78%. Материнской компанией является «НОВАТЭК».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота (ВМФ) России подписал 31 июля перед началом парада ко Дню российского ВМФ президент и верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

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