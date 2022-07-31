Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота (ВМФ) России подписал перед началом парада ко Дню российского ВМФ президент и верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации», — говорится в тексте первого указа.

«В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» постановляю: утвердить прилагаемый Корабельный устав Военно-Морского Флота», — говорится во втором документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главный военно-морской парад в День ВМФ стартовал в Санкт-Петербурге.