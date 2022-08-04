Москва, , 10:49 — REGNUM Правительство РФ продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути (СМП) — важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. Распоряжение, утверждающее план его развития до 2035 года, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Цель создания стратегического документа направлена на обеспечение надёжной и безопасной перевозки грузов по СМП для людей, живущих в районах Крайнего Севера, создание условий для реализации инвестпроектов в российской Арктике

Не менее важно развитие СМП в условиях санкционного давления.

Работа по подготовке плана была осуществлена под руководством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

«Для того чтобы Северный морской путь действительно стал новым мировым транспортным коридором, чтобы движение по нему было экономически целесообразным и безопасным, предстоит сделать очень многое. Надо построить новые ледоколы, спасательные и вспомогательные суда, создать терминалы для реализуемых крупных инвестиционных проектов. Вся эта масштабная работа разделена по отдельным разделам. Каждое направление расписано по годам с соответствующими источниками финансирования. Всё это собирает картину развития Северного морского пути в единое целое. Прописаны плановые показатели, они согласованы с министерством финансов и ведомствами, которые за выделенные направления отвечают», — пояснил Юрий Трутнев.

В план входит более 150 мероприятий. Они структурированы в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства, а также управление и развитие судоходства. Общий объем финансирования плана оценивается почти в 1,8 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на заводе в Большом Камне в Приморье строят самый мощный в мире ледокол.