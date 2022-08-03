Галифакс, Канада, , 12:46 — REGNUM Два военных корабля королевских ВМС Канады вышли из порта в Галифаксе, чтобы принять участие в операции Нанук. Об этом сообщает канадское информационное агентство The Star.

Патрульный корабль ВМС Канады Goose Bay Goosepolish

К арктическому патрульному кораблю Margaret Brooke присоединился Goose Bay касса Kingston. Позднее к ним отправится судно Harry DeWolf.

Три корабля примут участие в двухмесячной операции Нанук. Под руководством Канады патрульные корабли будут работать вместе с силами береговой охраны США, королевских ВМС Дании и ВМС Франции.

Операция рассчитана на налаживание связей с общественностью на Крайнем Севере, а также на проведение научных исследований и патрулирование вдоль Северо-Западного прохода для обеспечения безопасности Арктики.

Операция Нанук станет первым оперативным развертыванием 103-метрового корабля Margaret Brooke, который был передан военно-морскому флоту Канады в июле 2021 года. Судно было построено в рамках национальной стратегии Канады в области судостроения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания направила в Канаду военного эксперта для работы в британской верховной комиссии в Оттаве. Как отмечалось, такое решение было принято ввиду нарастающей угрозы, исходящей от России и Китая в Арктике.

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