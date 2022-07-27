Оттава, , 20:09 — REGNUM Великобритания направила в Канаду военного эксперта для работы в британской верховной комиссии в Оттаве. Такое решение было принято ввиду нарастающей угрозы, исходящей от России и Китая в Арктике. Об этом сообщает канадское информационное агентство Global News.

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Для укрепления сотрудничества между Оттавой и Лондоном в вопросах обороны Великобритания направляет Ника Диггла, бывшего офицера Королевского флота и специалиста по исследованиям в области безопасности в Арктике. Он отправится в Оттаву в сентябре.

Совместное решение было принято после предупреждений главы министерства обороны Канады о том, что защита Арктического региона должна являться ключевой задачей их вооружённых сил.

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Ник Диггл, бывший военный офицер Королевского военно-морского флота, займётся вопросом сближения вооружённых сил двух стран «для борьбы с геостратегической угрозой со стороны России и Китая в Арктике». Он займёт пост советника-посланника при верховной комиссии в Оттаве.

Министерство обороны Великобритании сообщило канадской прессе, что Лондон увеличивает число сотрудников военной разведки, которые работают за границей, чтобы помочь стране «наладить отношения с ключевыми международными партнерами».

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие канадских вооруженных сил 9 июля завершили учения перед отправкой в Арктику в следующем месяце. В августе в Арктическом регионе развернут резервную группу, которая будет следить и оказывать помощь во всё более часто используемых транспортных коридорах на Крайнем Севере.

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