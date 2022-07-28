Даниил Глухов, 28 июля 2022, 14:04 — REGNUM Последние два месяца арктические страны твердят о необходимости защиты северных границ. Они резко начали выделять огромные деньги на модернизацию полярного транспорта, создание новых военных баз, формирование новых военных подразделений и разработку новейшего вооружения. Массовая истерия по отсутствию нужного военного потенциала в регионе заставляет западные высшие чины чуть ли не ежедневно «кричать» о российской угрозе. В это время Москва в арктическом военном плане находится в полнейшем затишье.

Российские солдаты. Арктика
Российские солдаты. Арктика
Mil.ru

Основными инвесторами в арктическую безопасность являются США и Канада. За последние два месяца западные СМИ чуть ли не каждый день пишут о новых формированиях и военных базах на Аляске и канадском севере. Однако основной упор делается на противовоздушную оборону и строительство ледокольного флота.

На данный момент в планах США строительство пунктов базирования подводных лодок и ледоколов в Арктике и строительство до 2027 года трёх тяжелых ледоколов (в данный момент действующих кораблей у США два). В июне они отправили в Заполярье возрожденную 11-ю воздушно-десантную дивизию, именуемую «Арктическими ангелами», которые, по словам высшего руководства, обязаны «вернуть» американское господство в Арктике. Также США открыли шестой региональный центр исследований на Аляске, который будет сосредоточен на решении проблем безопасности и объединении военных и гражданских заинтересованных сторон в регионе.

Канада в свою очередь пытается сократить отставание по военной арктической оснащённости. Осознавая проблему «незащищённости», канадские власти выделяют огромные деньги на укрепление безопасности северных широт. Только в июле властями Канады было принято решение создать военно-космическое подразделение и обновить систему ПРО и ПВО на общую сумму более 50 миллиардов долларов. Также начали строительство 5-го арктического патрульного судна в Шотландии. Помимо этого, 27 июля 2022 Великобритания направила в Канаду военного эксперта для работы в британской верховной комиссии в Оттаве. Такое решение было принято ввиду нарастающей угрозы, исходящей от России и Китая в Арктике.

Ледокол «50 лет Победы»
Ледокол «50 лет Победы»
Kiselev d

В последние месяцы европейские страны не так активно поддерживали североамериканскую истерию по вопросам безопасности в Арктике. Арктическая безопасность была отодвинута на второй план. Основной акцент сделали на вступлении Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса. По словам экспертов, это может укрепить арктическую безопасность НАТО.

Вступление двух европейских стран в альянс может ещё более осложнить позиции Москвы в Арктическом совете. Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, страны начнут лоббировать интересы альянса в Арктике в ущерб российским. Уже сейчас Финляндия демонстрирует заинтересованность в регионе. 26 июля на сайте министерства обороны Финляндии была опубликована новость о том, что по инициативе Хельсинки Европейская комиссия предоставила около 95 миллионов евро в виде финансирования промышленному консорциуму, который разрабатывает будущие транспортные решения для сухопутных войск девяти европейских стран. Деньги будут направлены в том числе на модернизацию бронетехники для арктической мобильности Финляндии. Помимо них, средства получат Бельгия, Дания, Латвия, Норвегия, Франция, Австрия, Греция и Испания.

Помимо всего вышеуказанного, на Западе испугались новой российской атомной подводной лодки специального назначения БС-329 «Белгород», переданной заводом «Севмаш» Военно-морскому флоту РФ 8 июля 2022 года. По словам зарубежных экспертов, «Белгород» является «подводной ударной и разведывательной платформой для широкого спектра задач, она может обнаруживать объекты на дне океана и манипулировать ими, в том числе коммуникационными кабелями, которые она может либо прослушивать, либо перерезать».

Несмотря на то, что подводное судно заявлено как исследовательское, в публикациях иностранных СМИ отмечают, что «БС-329 будет первым судном, которое будет оснащено шестью межконтинентальными автономными торпедами с ядерными боеголовками «Посейдон». Торпеды такого типа могут уничтожать города издалека. Это система доставки ядерного оружия, предназначенная непосредственно для ослабления любых возможностей американской противоракетной обороны».

Подводная лодка во льдах
Подводная лодка во льдах

В то время как коллективный Запад сходит с ума от выдуманной агрессии Москвы в Арктике, Россия пытается налаживать свои внутренние дела, привлекая граждан переезжать в Заполярье, развивать экономический потенциал арктических субъектов, проводить научные экспедиции и наращивать объёмы перевозок по Севморпути.

Единственным громким событием, которое нарушило покой в российской Арктике, стал демарш Норвегии со Шпицбергеном, когда Осло 28 июня отказалось пропускать грузы, в том числе продовольствие для российского шахтёрского посёлка Баренцбург через КПП Стурскуг на границе стран. Просьбы Москвы об исключении грузов из-под санкций были отклонены.

Дело дошло до политических заявлений на самом высоком уровне. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Договор был ратифицирован в 2011 году голосами 311 депутатов «Единой России». Передача Норвегии по договору 175 тысяч квадратных километров моря и континентального шельфа в Баренцевом море была сделана ради выгоды нефтяных и газодобывающих компаний и установки на «партнёрство с Европой».

Позже, после многочисленных дискуссий, 6 июля норвежские власти согласились пропустить через свою территорию контейнеры с грузами.

Напомним, что Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции на Украине.

Одним словом, бездействие порождает страх.