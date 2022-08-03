Москва, 3 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сравнил вояжи на тот момент помощника Госсекретаря США Виктории Нуланд на Майдан и спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Council.gov.ru Константин Косачёв

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«На самом деле Виктория Нуланд на Майдане в 2014-м и Нэнси Пелоси на Тайване в 2022-м это и по степени безответственности, и по масштабу разрушительных последствий близнецы-сёстры», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Украина с тех пор в огне, констатировал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт авиабазы Суншань в Тайбее. Китай выразил решительный прост и начал учения у границ Тайваня. Шумиху вокруг своего визита она объяснила высокой должностью.

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